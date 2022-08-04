Мансур Аббас призывает арабскую общественность голосовать только за арабские партии

«Нет сомнений, что между арабскими партиями существует множество различий во взглядах и подходах, и это естественное и законное дело везде и в любом парламенте мира», — написал Аббас.

Член МК Мансур Аббас, председатель партии «РААМ» призывает арабскую общественность Израиля голосовать на предстоящих выборах только за арабские партии.

Он добавил: «Но, несмотря на все это, я говорю ясно и честно: арабский гражданин должен осознавать тот факт, что его некому представлять в парламенте, кроме арабских партий, и что его реальное политическое влияние на политическое уравнение в Израиле связано только со способностью этих партий влиять, а не с чем-либо еще! Ваш голос — прежде всего арабский!».

Во вторник Аббас заявил, что «для того, чтобы сохранить инструмент влияния на благо нашего арабского общества и служить нашим проблемам, необходимо, чтобы чисто арабское представительство в Кнессете было как можно большим».

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