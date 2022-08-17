«Лживы и презрительны»: Ганц высказался о «50 холокостах» Аббаса

«Слова Абу Мазена презрительны и лживы и являются попыткой исказить и переписать историю», — написал Бени Ганц о скандальном заявлении Аббаса в Германии. Лидер ПА ранее сказал, что на счету израильтян «50 холокостов» против палестинцев.

מצופה ממי שמבקש שלום להכיר בפשעי עבר ולא לעוות את המציאות ולשכתב את ההיסטוריה. אנחנו נמשיך ללמוד מההיסטוריה כולל ממרכיביה המעוותים והאפלים, נחתור לשלום ונשמור על ביטחוננו וחוסננו היהודי. — בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) August 17, 2022

«Неудачное и необоснованное сравнение между Холокостом, осуществленным немцами и их пособниками в попытке истребить еврейский народ, и ЦАХАЛом, защищающим Израиль на его земле и граждан Израиля и его суверенитет от жестокого терроризма, — это отрицание Холокоста», — написал министр.

Он заключил: «Те, кто стремится к миру, признают прошлые преступления, а не искажают реальность и переписывают историю.

Мы будем продолжать извлекать уроки из истории, включая ее искаженные и темные элементы, стремиться к миру и сохранять нашу еврейскую безопасность и стойкость».

Ранее мы писали, что Лапид раскритиковал лидера ПА за «моральный позор» в Берлине.Глава немецкой оппозиции сказал, что канцлер должен был выгнать Аббаса.

Также Курсор сообщал, что Авигдор Либерман выпустил резкое заявление в Твиттере: «Абу Мазен — отрицатель Холокоста и заклятый враг Государства Израиль».