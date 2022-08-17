«Лживы и презрительны»: Ганц высказался о «50 холокостах» Аббаса

«Слова Абу Мазена презрительны и лживы и являются попыткой исказить и переписать историю», — написал Бени Ганц о скандальном заявлении Аббаса в Германии. Лидер ПА ранее сказал, что на счету израильтян «50 холокостов» против палестинцев.
«Неудачное и необоснованное сравнение между Холокостом, осуществленным немцами и их пособниками в попытке истребить еврейский народ, и ЦАХАЛом, защищающим Израиль на его земле и граждан Израиля и его суверенитет от жестокого терроризма, — это отрицание Холокоста», — написал министр.
Он заключил: «Те, кто стремится к миру, признают прошлые преступления, а не искажают реальность и переписывают историю.
Мы будем продолжать извлекать уроки из истории, включая ее искаженные и темные элементы, стремиться к миру и сохранять нашу еврейскую безопасность и стойкость».
Ранее мы писали, что Лапид раскритиковал лидера ПА за «моральный позор» в Берлине.Глава немецкой оппозиции сказал, что канцлер должен был выгнать Аббаса.
Также Курсор сообщал, что Авигдор Либерман выпустил резкое заявление в Твиттере: «Абу Мазен — отрицатель Холокоста и заклятый враг Государства Израиль».