Саар и Ганц объединяются в единый список

Единым списком участвовать в предстоящих осенью выборах в правительство решили «Кахоль-Лаван» и «Тиква Хадаша». Саар займет второе место в этом списке.

Как и ожидалось, партия Ганца «Кахоль-Лаван» и партия Саара «Тиква Хадаша» намерены идти на выборы единым списком.

Об этом сообщил Израиль Медиа Архив.

Предварительно места распределили таким образом: Ганц удержит первое место, Саар займет второе место, Шаша Битон — пятое, а Элькин — седьмое.

Также забронировано место для вступления в партию Гади Айзенкота, с ним тоже идут переговоры, если он решит войти в партию Ганца.

Пока неясно, будет ли предложено присоединиться к ним Матану Кахане.

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