Махмуд Аббас пообщался с госсекретарем США: о чем шла речь

Лидер ПА призвал американскую администрацию «к быстрому и эффективному вмешательству, чтобы оказать давление на Израиль».

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом информирует портал Maariv.

Отмечается, что в ходе диалога стороны обсудили последние события в Палестине. В частности, Аббас призвал американскую администрацию «к быстрому и эффективному вмешательству, чтобы оказать давление на Израиль для прекращения всех этих опасных шагов».

Госсекретарь США, со своей стороны, подтвердил, что свяжется с израильским правительством и что американское правительство «продолжит свои усилия по прекращению односторонних действий».

Как сообщал Курсор, в январе председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился в Рамалле с американским советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Аббас проинформировал своего гостя о том, что он назвал «деструктивными мерами и преступлениями, совершенными новым израильским оккупационным правительством с целью разрушить решение о двух государствах и подписанные соглашения, а также закрыть дверь для возможности установления мира и безопасности в регионе».

В беседе с Салливаном Аббас предупредил об опасности, якобы присущей израильской политике, и ее последствиях. Он попросил американскую администрацию немедленно вмешаться, «пока не поздно», чтобы остановить «односторонние шаги Израиля».

Ранее мы рассказывали, что министр обороны Галант встретился с советником по нацбезопасности США.

Также Курсор сообщал, что премьер-министр Нетаниягу поговорил с премьер-министром Великобритании и советником США по нацбезопасности.

Помимо этого посол Израиля ООН Гилад Эрдан раскритиковал данные организации о потерях израильтян в результате терактов в ПА.