Малиновская: Если завтра Игаль Амир пойдет на выборы — его изберут

Депутат от «Исраэль Бейтену» обрушилась с жесткой критикой на назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Депутат Кнессета Юлия Малиновская («Исраэль Бейтену») в субботу, 17 декабря, во время встречи «Шавтарбут» в Петах-Тикве обрушилась с критикой на назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает портал Mako.

По словам Малиновской, «Если Игаль Амир будет участвовать в выборах завтра, его изберут».

«Должна сказать, что, вероятно, так оно и будет, он тоже получит мандат. … Или завтра решат, что он не убивал Рабина, а что он герой Израиля», — сказала депутат.

На реплику из зала о том, сравнивает ли она Игаля Амира с Биньямином Нетаниягу, Малиновская ответила отрицательно.

«Я не сравниваю, я просто считаю, что утверждение «народ выбрал» и «они выбрали его» — неверно», — сказала депутат Кнессета.

Как известно, Игаль Амир, обвиненный в убийстве премьер-министра Ицхака Рабина, произошедшего 4 ноября 1995 года, мотивировал свои действия тем, что он «защищал народ Израиля от реализации соглашений Осло».

Как сообщал Курсор, после того, как в СМИ выяснили, что Хананель Дорфман, «правая рука» Бен-Гвира, помог создать организацию, которая финансирует заключенных в тюрьму еврейских террористов и экстремистов, новое расследование показало, что среди тех, кому помогала эта организация, также был Игаль Амир, убийца бывшего премьер-министра Ицхака Рабина.

Ранее Курсор писал, что экс-глава военной разведки дал оценку назначению Смотрича министром обороны.