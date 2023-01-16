Мама Аверы Менгисту узнала сына на видео, опубликованном ХАМАС

Агурнеш Менгисту, мать израильского пленника Аверы Менгисту, говорит, что, по ее мнению, на видео, опубликованном сегодня ХАМАСом, запечатлен ее сын.

Об этом сообщает 12-й канал.

Женщина не видела своего родственника уже 8 лет, но не сомневается в своем выводе.

«Его лоб, его лицо, это он. Он немного потолстел, но по-прежнему похож на самого себя», — говорит она.

Израильские официальные лица заявили, что не могут сразу подтвердить достоверность видео, опубликованного ранее сегодня ХАМАСом, в котором якобы запечатлен Менгисту, которого террористическая группировка удерживала с 2014 года. По словам представителя ЦАХАЛа Рана Кочава, армия оценивает подлинность видео, но сейчас «сложно сказать, какой уровень доверия к видео».

Ранее «Курсор» рассказывал, что вскоре после назначения генерал-майора Герци Халеви новым начальником штаба ЦАХАЛа, террористы из ХАМАСа впервые опубликовали видео с гражданином Израиля Авера Менгисту.

«Я заключенный Авера Менгисту, как долго я буду здесь? Я и мои друзья в плену после долгих лет. Где государство и народ Израиля, чтобы освободить нас?», – сказал на видео пленный.

Об этом уже высказался депутат Кнессета от «Религиозного сионизма» Моше Соломон. По его мнению, ХАМАС пользуется ситуацией с пленным для нападения на старших армейских офицеров. Он заявил, что «подлая террористическая организация» пересекла «еще одну черту человечности».

«Народ Израиля и система безопасности всегда были и останутся приверженными безопасности и свободе граждан, которые находятся в плену, где бы они ни находились. Я верю, что министр обороны и органы безопасности примут меры по этому вопросу, и есть вещи, о которых лучше молчать», – добавил он.