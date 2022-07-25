Мансур Аббас заявил, что благодаря РААМ десятки тысяч жителей Газы работают в Израиле

О роли РААМ в продвижении интересов палестинских арабов сообщил глава партии Мансур Аббас. Он заявил, что для выполнения своих планов ему нужно 10 мест в правительстве.

Глава партии РААМ Мансур Аббас доволен влиянием своей партии на правительство, благодаря которому в Израиль прибыли десятки тысяч рабочих из сектора Газа. Он гордится ролью, которую РААМ и Исламское движение сыграли в поддержке палестинских арабов.

Аббас заявил, что РААМ действует в интересах арабского общества в тех сферах, на которые он может влиять.

В этом контексте Аббас уточнил: «В практическом плане Исламское движение говорит: «Я основал РААМ, чтобы служить членам нашего арабского общества на политическом уровне».

«Исламское движение через свои институты служит палестинскому народу, Аль-Кудсу (Иерусалиму) и мечети Аль-Акса. (Оно перечисляет) 25 000 пособий палестинским сиротам на Западном берегу и в Иерусалиме». С другой стороны, РААМ помогает двум миллионам арабов внутри Израиля», — пояснил Аббас.

Описывая достижения РААМ, Аббас сказал: «Это правительство (основанное на коалиции с РААМ) менее чем за год сумело улучшить некоторые отношения с Палестинской автономией и с сектором Газа. Десятки тысяч рабочих въезжают (в Израиль) и возвращаются (в сектор Газа) со своими средствами к существованию и улучшают свои условия жизни, но мы также создаем динамику изменений в основных политических позициях (правительства), а это требует времени».

Аббас подчеркнул важность роли РААМ в решении палестинского вопроса: «Мы преуспели в укреплении и расширении возможностей нашего арабского общества в Израиле, и в конечном итоге это пойдет на пользу палестинскому вопросу».

Подняв тему предстоящих выборов, Аббас напомнил: «РААМ нужны десять мест в Кнессете на предстоящих выборах, чтобы мы могли служить нашему арабскому обществу через 20 (правительственных) министерств, 80 местных советов и 130 арабских городов».

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