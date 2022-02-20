Правительство одобрило постепенное повышение минимальной зарплаты

Соглашение, которое должен одобрить Кнессет, включает постепенное повышение минимальной заработной платы до 6000 шекелей к концу 2025 г.

Правительство одобрило пакетное соглашение в сфере экономики, подписанное между министерствами финансов и экономики и Гистадрутом, основным пунктом которого является постепенное повышение минимальной заработной платы до 6000 шекелей к концу 2025 года. Министры Мерец и лейбористы выступили против.

Поправки к законодательству, включенные в соглашение, теперь пойдут на утверждение в Кнессет.

Ранее сегодня Курсор писал, что правительство проголосовало за утверждение плана министра финансов Авигдора Либермана по снижению стоимости жизни на 4,4 миллиарда шекелей (1,4 миллиарда долларов).

Некоторые части плана — включая налоговые льготы для молодых работающих семей с детьми — потребуют принятия закона, который, как ожидается, будет внесен в Кнессет в ближайшие дни.

Курсор также сообщал, что Либерман требует выяснить, использовала ли полиция против него шпионское ПО. Либерман заявил, что в 2012 году комиссар полиции вел себя «хуже преступников» и нарушал многие законы, поэтому мог приказать полиции взломать личный телефон нынешнего министра финансов.

Кроме того, Курсор передавал, что 60 процентов израильтян не верят, что план правительства снизит стоимость жизни.

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