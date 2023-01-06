Масштабная авария в Иерусалиме: столкнулись два автобуса и такси

В результате серьезного ДТП на проспекте Голды Меир пострадали десять человек.

В пятницу утром в результате произошло столкновение автобусов и автомобиля на проспекте Голды Меир в Иерусалиме. Десять человек получили ранения.

Об этом информирует Israelinfo.

Вызванные на место аварии медики МАДА эвакуировали шестерых пострадавших в госпиталь Шааре Цедек. 17-летний молодой человек находится в состоянии средней тяжести после травмы головы, его доставили в больницу “Адаса Эйн Керем”.

ДТП произошло на перекрестке Рамот, где в ноябре террорист заложил бомбу. Тогда от взрыва погибли два человека. Сейчас прохожие тоже вначале подумали, что произошел теракт, поскольку от столкновения двух автобусов был очень громкий звук.

Они рассказали, что один автобус врезался в заднюю часть другого, также было задето такси.

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