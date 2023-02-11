Масштабное ДТП в Негеве: ранены семь человек

Парамедики бригады скорой помощи MDA оказали помощь пострадавшим и эвакуировали их в больницу Сорока в Беэр-Шеве.

В субботу, 11 февраля, семь человек пострадали при столкновении двух автомобилей на перекрестке Урим в Негеве.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что одна из пострадавших, 55-летняя женщина, получила тяжелые ранения — у нее травмы в районе живота. 18-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, легкие травмы зафиксированы еще у пятерых участников ДТП.

Парамедики бригады скорой помощи MDA оказали помощь пострадавшим и эвакуировали их в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.

Как сообщал Курсор, в субботу, 21 января, на шоссе 444 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля. На место ДТП приехала бригада парамедиков (МАДА) и оказала помощь пятерым пострадавшим. Участники аварии получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение «Меир» в Кфар-Сабе.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Курсор писал ранее, что недалеко от кибуца Нир-Элиягу в пятницу, 20 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента был серьезно ранен 30-летний мужчина, авто которого перевернулось недалеко от кибуца.

Еще мы писали, что 18 января, возле перекрестка Мегидо на шоссе 66 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили три человека. На дороге столкнулись автомобили. Врачи квалифицировали состояние одного из участников ДТП как средней степени тяжести, двое остальных получили легкие травмы.

Напомним, что на шоссе 4 произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента пострадал 55-летний мотоциклист. Бригада парамедиков MDA доставила пострадавшего в больницу «Асаф ха-Рофе». Врачи охарактеризовали состояние мужчины как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на севере Израиля произошло лобовое ДТП, которое забрало жизни троих молодых парней в возрасте 16-17 лет. Двое из них скончались от полученных травм на месте, еще один умер в больнице.