Массовый взлом туристических сайтов Израиля: важные подробности

Владелец Gol Tours LTD отверг обвинения и сказал, что власти поступили с ним хуже, чем иранские хакеры. По его словам, в руки хакеров попали «только» имена клиентов и номера телефонов, но не данные кредитных карт.

Хакеры Ирана не так давно взломали несколько популярных израильских сайтов бронирования номеров в гостиницах и отелях. В результате взлома они заполучили личные данные более 300 тысяч израильтян.

Взлом произошел более двух недель назад, и вот вчера этот факт подтвердили в Управлении по защите конфиденциальности.

Среди сайтов, подвергшихся атаке, следующие: hotel4u.co.il, booking-hotels.co.il, booking-kibbutz.co.il, mlonot.co.il, noapass.co.il, gol.co.il, funtoursisrael.co. il, ortal.net, come2israel.co.il и come2israel.com.

В Управлении заявили, что сразу после произошедшего эксперты связались с владельцами сайтов, речь идет о компании Gol Tours LTD. Компанию призвали устранить неполадки в системе безопасности, но в руководстве не захотели сотрудничать.

В ведомстве заявили, что необходимые для безопасности изменения никто не вносил. Тогда правоохранители пришли в офисы компании с обыском. Серверы конфисковали до момента, пока не будет завершено расследование.

Власти надеются, что такая мера послужит другим компаниям предупреждением.

Ранее редакция Курсора писала, что неизвестные агенты используют фитнес-приложение для отслеживания израильских войск на базах.

Кроме того, Курсор писал, что в ФБР предупредили пользователей интернета о новой опасности.

Еще напомним, что Microsoft заблокировал связанную с Ираном хакерскую группу, нацеленную на израильские компании.