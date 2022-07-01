Массовый взлом туристических сайтов Израиля: важные подробности

Хакеры Ирана не так давно взломали несколько популярных израильских сайтов бронирования номеров в гостиницах и отелях. В результате взлома они заполучили личные данные более 300 тысяч израильтян.
Взлом произошел более двух недель назад, и вот вчера этот факт подтвердили в Управлении по защите конфиденциальности.
Среди сайтов, подвергшихся атаке, следующие: hotel4u.co.il, booking-hotels.co.il, booking-kibbutz.co.il, mlonot.co.il, noapass.co.il, gol.co.il, funtoursisrael.co. il, ortal.net, come2israel.co.il и come2israel.com.
В Управлении заявили, что сразу после произошедшего эксперты связались с владельцами сайтов, речь идет о компании Gol Tours LTD. Компанию призвали устранить неполадки в системе безопасности, но в руководстве не захотели сотрудничать.
В ведомстве заявили, что необходимые для безопасности изменения никто не вносил. Тогда правоохранители пришли в офисы компании с обыском. Серверы конфисковали до момента, пока не будет завершено расследование.
Власти надеются, что такая мера послужит другим компаниям предупреждением.
Ранее редакция Курсора писала, что неизвестные агенты используют фитнес-приложение для отслеживания израильских войск на базах.
Кроме того, Курсор писал, что в ФБР предупредили пользователей интернета о новой опасности.
Еще напомним, что Microsoft заблокировал связанную с Ираном хакерскую группу, нацеленную на израильские компании.