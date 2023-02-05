MDA подписала контракт с американской компанией по оказанию медицинских услуг

Партнерство гарантирует, что тяжелораненые и критически больные израильтяне, оказавшиеся вдали от медицинских учреждений, получат жизненно необходимую им помощь.

Группа экстренного медицинского реагирования MDA подписала партнерское соглашение с американской компанией Hatzolah Air о совместном предоставлении медицинских услуг в Израиле.

Об этом информирует Jewish News Syndicate.

Портал отмечает, что Hatzolah Air со штаб-квартирой в Нью-Йорке управляет парком самолетов для медицинской эвакуации и ежемесячно получает десятки запросов на спасательную авиацию в США, Израиле и других странах.

«Это партнерство гарантирует, что тяжелораненые и критически больные израильтяне, оказавшиеся вдали от медицинских учреждений, получат жизненно необходимую им помощь. И это еще одна связь между MDA и Hatzolah, укрепляющая давние отношения сотрудничества», — сказал Эли Бин, генеральный директор MDA.

В свою очередь Эли Роу, президент Hatzolah Air, сказал, что отношения между двумя организациями насчитывают десятилетия.

«Когда Израиль подвергался ракетным обстрелам или терактам, подразделения Hatzolah со всей Америки отправляли бригады врачей, парамедиков и скорой помощи, чтобы предоставить Израилю дополнительные ресурсы в час нужды», — отметил Роу.

Издание также сообщает, что MDA аналогичным образом предоставляет американским и международным членам Hatzolah обучение высокого уровня, проводимое в США и Израиле, а совсем недавно предоставила свои передовые технологии диспетчеризации своим американским коллегам.

Как сообщал Курсор, MDA подарило Украине четыре бронированных автомобиля скорой помощи. Эти машины ранее использовались MDA для лечения раненых во время Второй ливанской войны и для спасения раненых солдат на северной и южной границах во время обстрелов, говорится в заявлении.

«Пуленепробиваемые машины скорой помощи специально адаптированы для использования в Украине и оборудованы и предназначены [для медиков] для оказания медицинской помощи под огнем, во время войны», — говорится в заявлении MDA.

Также Курсор писал о том, что MDA работает над разработкой ракет-перехватчиков для поражения вражеских гиперзвуковых ракет с помощью другой гиперзвуковой ракеты, известной как Glide Phase Interceptor (GPI). GPI выведет вражескую ракету из строя на фазе планирования ее полета, когда она наиболее уязвима.