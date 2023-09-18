MDA расширяет автопарк машин скорой помощи из-за угрозы со стороны Хизбаллы

В службе говорят, что возможность лечить раненых и быстро доставлять их в израильские больницы будет иметь первостепенное значение в борьбе с терро...

В ответ на растущую обеспокоенность по поводу безопасности северной границы Израиля и опасения, что это может привести к вооруженному конфликту, MDA объявила кампанию по предоставлению 300 дополнительных машин скорой помощи к своему нынешнему автопарку.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что количество дополнительных машин скорой помощи в три раза превысит число авто, которые MDA обычно добавляет в свой парк ежегодно.

В ведомстве отмечают, что количество машин скорой помощи, которые есть в настоящее время, более чем достаточно для удовлетворения повседневных потребностей Израиля и позволяет реагировать на недавние конфликты Израиля с базирующимися в секторе Газа террористическими группировками ХАМАС и «Исламский джихад».

«Но мы знаем, что «Хизбалла» — значительно лучше вооруженный враг, способный нанести удар практически по любой части Израиля, и конфликт с этой группировкой приведет к гораздо большим жертвам. А это означает, что наша возможность лечить раненых и быстро доставлять их в израильские больницы будет иметь первостепенное значение», - сказал Эли Бин, генеральный директор MDA.

Как сообщал Курсор, в феврале группа экстренного медицинского реагирования MDA подписала партнерское соглашение с американской компанией Hatzolah Air о совместном предоставлении медицинских услуг в Израиле.

Hatzolah Air со штаб-квартирой в Нью-Йорке управляет парком самолетов для медицинской эвакуации и ежемесячно получает десятки запросов на спасательную авиацию в США, Израиле и других странах.

Также Курсор писал о том, что MDA подарило Украине четыре бронированных автомобиля скорой помощи.