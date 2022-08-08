Медцентр Барзилай сообщил, сколько людей обратилось за помощью в Ашкелоне

В медицинском центре получают помощь люди, обратившиеся с травмами разной степени тяжести, во время ракетных обстрелов. Из 60 госпитализированных 53 человека уже выписаны.

Медицинский центр Барзилай в Ашкелоне сообщил, что во время трехдневных боевых действий в Газе между Израилем и палестинским Исламским джихадом, которые завершились прекращением огня вчера вечером, медицинская помощь была оказана 60 людям.

По данным больницы, из числа обратившихся 21 человек получил тяжелые ранения и 39 человек получили легкие ранения, когда бежали в бомбоубежища во время ракетных обстрелов.

На данный момент, по информации медиков, 53 человека из числа раненых уже выписаны из больницы.

«Курсор» сообщил об информации ЦАХАЛа: итоги операции «Рассвет» в цифрах. Предоставлено наглядное изображение результатов операции против Исламского джихада в Газе. Цели достигнуты, цифры впечатляют. При этом Израиль не обещал освобождать пленных террористов.

Напомним, «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

«Курсор» ранее писал, что Израиль не намерен освобождать пленных лидеров Исламского джихада.

Наш сайт сообщал, что пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о количестве погибших в Газе.

Также «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены.