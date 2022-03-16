Месси и Роналду провалились в Лиге чемпионов второй год подряд

Невезение испытали два лучших игрока мира. Криштиану Роналду и Лионель Месси оба остановились в 1/8 финала в Лиге чемпионов.

Роналду выбыл из Лиги чемпионов после того, как «Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала. Так, «Юнайтед» проиграл со счетом 0:1 на «Олд Траффорд», в среду, 16 марта.

«Атлетико» удалось забить Давиду де Хеа на 41-й минуте благодаря удару Ренана Лоди. В конечном итоге «красные дьяволы» так и не смогли ответить голом.

Таким образом, Криштиану Роналду также пошел по стопам Лионеля Месси, который уже выбыл из Лиги чемпионов. Ранее «ПСЖ» проиграл «Реалу» в 1/8 финала.

«ПСЖ» уступил со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала на «Сантьяго Бернабеу» в четверг, 10 марта. Несмотря на то, что в первом тайме они лидировали со счетом 1:0 благодаря Килиану Мбаппе, «ПСЖ» все-таки потерпел поражение благодаря хет-трику Карима Бензема.

«ПСЖ», наконец, не смогли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей 2:3.

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместно отстранили российские команды от участия в международных футбольных соревнованиях, поскольку мировой спорт закрыл двери для России после вторжения в Украину.