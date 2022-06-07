МИД Израиля собирается восстать против Яира Лапида

Послы и представители Израиля заявили, что поддержат большую забастовку против текущего главы министерства, если не будет прекращен конфликт.

Сто послов и глав представительств обратились с ультиматумом к министру иностранных дел Израиля Яиру Лапиду.

Об этом сообщает телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

«Мы поддержим полномасштабную забастовку в МИД, если Лапид не примет меры по прекращению конфликта с работниками МИДа», — процитировали сообщение представителей МИДа администраторы телеграм-канала.

Ранее Курсор сообщал, что Лапид и Беннет требуют отставки депутатов Зуаби и Ганаима, которые своими голосами не поддержали продление действия израильского уголовного права на территории Иудеи и Самарии.

Также мы писали, что Лапид гордо заявил, что принес арабскую власть в Израиль.