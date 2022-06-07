Стало известно, сколько израильтян хотят новые выборы

По данным опроса, менее трети респондентов заявили, что проголосовали бы за ту же партию, которую поддерживали на выборах в марте 2021 года.

Большинство израильтян считают, что за последний год напряженность в израильском обществе обострилась. Согласно новому опросу, это касается как израильтян, голосовавших за коалиционные партии, так и тех, кто голосовал за оппозиционные партии.

Израильский институт демократии спрашивал респондентов, как, по их мнению, обстоят дела в стране, возглавляемой премьер-министром Нафтали Беннетом, в различных отношениях.

Как и ожидалось, оценка израильтянами деятельности нынешнего правительства в основном зависела от того, голосовали ли они за партии в коалиции или за оппозицию. Респонденты, проголосовавшие за партии парламентской оппозиции, считают, что ситуация в Израиле ухудшилась во всех областях с тех пор, как год назад правительство было приведено к присяге.

На вопрос об экономической ситуации в стране 75% респондентов, проголосовавших за оппозиционные партии, сказали, что она хуже, чем год назад. Напротив, всего 30% тех, кто голосовал за партии в коалиции, сказали, что ситуация ухудшилась, в то время как 41,5% сказали, что считают ситуацию лучше, а 17% сказали, что она такая же.

Что касается напряженности в израильском обществе, то больше респондентов с обеих сторон согласились с тем, что ситуация ужасна. Около 72% тех, кто голосовал за оппозицию, и почти половина (48%) тех, кто голосовал за коалицию, заявили, что напряженность стала хуже, чем год назад.

Если бы выборы состоялись сегодня, менее трети всех респондентов заявили, что обязательно проголосуют за ту партию, которую они поддерживали на выборах в марте 2021 года, а 57,5% заявили, что сомневаются. Только 20% заявили, что точно не будут голосовать за ту же партию, а 12% заявили, что не уверены.

Телеграм-канал «Люди в черном» также опубликовал другие результаты опроса: 37% хотят новые выборы, 31% – новую коалицию с действующим составом Кнессета, 27% устраивает нынешняя коалиция с меньшинством в Кнессете.



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