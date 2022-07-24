Скандал с закрытием Сохнут: Лапид проведет совещание с министрами

Закрытие в россии Сохнут требует немедленной реакции дипломатов и израильских властей. В связи с этим премьер-министр выработает с министрами рекомендации для делегации, которая завтра вылетает в москву.

В 10 часов утра премьер-министр Яир Лапид собирает совещание в связи с кризисом Еврейского агентства в россии*.

Цели совещания — разработать рекомендации и выработать линию поведения делегации, которая завтра вылетает в москву.

Премьер-министр Лапид пригласил на встречу министра финансов Авигдора Либермана, министра по делам алии Пнину Тамено-Шете, министра жилищного строительства Зева Элькина, министра туризма Йоэля Развозова, представителей MLA и агентства.

Делегацию юристов возглавит Тами Каплан, заместитель уполномоченного по правам человека при Министерстве иностранных дел завтра вылетает в москву. Юристы намерены играть в предложенную россией «игру», хотя уверены, что не юридические проблемы, а дипломатические.

«Курсор» писал, что Израиль опасается серьезного дипломатического кризиса с рф. Израильские чиновники всерьез опасаются, что намерение россии запретить деятельность Еврейского агентства может перерасти в крупный дипломатический инцидент.

Ранее редакция сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

«Курсор» информировал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. «Сохнут» тайно запустил план по переносу своей деятельности из россии* в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!