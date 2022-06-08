Михаэль Бродский сообщил о начале консульского приема в Киеве

В столице Украины с 21 июня начнутся консульские приемы. Информацию для граждан Израиля в Украине передал посол Михаэль Бродский.

Впервые с начала войны израильское посольство проведёт консульский приём в столице Украины.

Об этом сообщил Телеграм-канал Ambassador Brodsky.

Даты приёма — 21-22 июня.

Чтобы попасть на приём, необходимо записаться заранее по телефону +380677703536.

Ранее мы сообщали, что посольство Израиля возобновило работу в Киеве. Ранее из-за возможного российского вторжения, израильское правительство приняло решение перенести посольство Израиля из украинской столицы.

«Курсор» передавал ранее информацию от ВОЗ: статистика по COVID улучшается везде, кроме Ближнего Востока. Всемирная организация здравоохранения высказала опасения, поскольку на Ближнем Востоке не уменьшается количество новых заражений коронавирусной инфекцией.

Также мы информировали, что еще одна африканская страна откроет представительство в Израиле. Либерия станет еще одной африканской страной, которая откроет торговое представительство в Иерусалиме. Сообщается, что в будущем это представительство станет посольством.

«Курсор» ранее писал, что посольство Израиля во Франции провело конференцию по сотрудничеству с африканскими странами. Событие было организовано израильским посольством во Франции и парижским офисом Американского еврейского комитета. Присутствовали французские и африканские журналисты, дипломаты, предприниматели и художники, обговорившие будущие дипломатические и бизнес связи с африканскими странами.