Минэкономики: Запланированные реформы снизят цены

Реформы, которые новое правительство внедрит в израильскую экономику, должны привести к контролю ситуации с ценами. Основным фактором повышения цен глава Минэкономики считает монополию в определенных сферах.

Начатые реформы в экономике благотворно повлияют на формирование цен, а планируемый доход должен существенно увеличиться.

Об этом заявил д-р Рон Малка, генеральный директор Министерства экономики и промышленности.

«Я убежден, что цены упадут благодаря начатым нами реформам, а располагаемый доход также вырастет. Мы достигли перепутья, где мы видим зрелую экономику, которая теперь может решать структурные проблемы. Устранение препятствий приведет к переменам, и цены упадут, даже если на это потребуется время», — сказал он.

Также глава Минэкономики добавил: «Правительство, сформированное после выборов, должно принять планы, которые мы построили в рамках глубокого стратегического курса, разработанного нынешним министром экономики и промышленности Орной Барбивай. Этот план должен продвинуть израильскую экономику вперед и, в частности, решить проблему чрезвычайно высокой стоимости жизни».

Доктор Рон Малка сказал» «Это правда, что мне выпала сомнительная честь быть представителем одной из самых дорогих стран в мире, а Тель-Авив стал самым дорогим городом в мире. И я спрашиваю, как возможно, что семья из двух нормальных супругов (каждый со средней зарплатой) не могут закрыть месяц, несмотря на увеличение располагаемого дохода?».

Глава Министерства экономики уверен, что запланированные перемен приведут к падению цен, но «на это потребуется время».

Высокая зарплата не спасет ситуацию, когда цены высокие. Малка считает, что нужно устранить барьеры и юридические препятствия, из-за которых выросли цены, и министерство это сможет сделать.

Он расстроен тем, что реформы пока не отражаются в повседневной экономической жизни: «Мы боремся с бюрократией, а те, кому выгодно такое искаженное состояние цен, — это монополии, которые обладают политической властью и возможностью влиять, задерживать и откладывать».

Министерство видит решение многих проблем в отсутствии монополии и начале работы в Израиле новых представителей международного бизнеса.

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