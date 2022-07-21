Стало известно, когда снизятся цены в Израиле

Гендиректор Минэкономики, доктор Рон Малка заявляет, что устранение препятствий приведет к изменениям, и цены упадут, даже если на это потребуется время.

«Я убежден, что благодаря реформам, которые мы инициировали, цены упадут, а располагаемый доход также вырастет. Мы достигли распутья, где мы видим зрелую экономику, которая теперь может решать структурные проблемы», — сказал д-р Рон Малка, генеральный директор Министерства экономики и промышленности.

«Правительство, сформированное после выборов, должно принять планы, которые мы разработали в рамках глубокого стратегического шага, возглавляемого нынешним министром экономики и промышленности Орной Барбиваи, который должен продвинуть израильскую экономику вперед и, в частности, решить чрезвычайно высокие стоимость жизни», — добавил он.

«Это правда, что я получил сомнительную честь быть представителем одной из самых дорогих стран мира, когда Тель-Авив стал самым дорогим городом мира согласно опубликованному несколько месяцев назад экономическому рейтингу», — продолжил он.

Он сказал, что если цены высоки, то и его зарплата не поможет. И все же то, что сделал Израиль, не менее замечательно. Когда он был послом Израиля в Индии, где проживает пятая часть населения мира, его везде принимали как представителя волшебной страны под аплодисменты и барабаны.

Малка продолжила, что важно устранить барьеры и юридические препятствия, которые привели к высоким ценам, и министерство сделало это. Структурные проблемы задушили конкуренцию.

Из-за стремления защитить промышленность и сельское хозяйство были введены косвенные барьеры, такие как налоги на покупку, уникальные стандарты и многое другое, которые были призваны защитить экономику, но создали массу проблем.

Он разочарован тем, что реформы еще не находят отражения в повседневной экономической жизни: «Мы боремся с бюрократией, и те, кто выигрывает от этого искаженного состояния цен, — это монополии, которые обладают политической властью и способностью влиять, откладывать и откладывать. Но я не имею права расстраиваться».

«С нашей помощью сеть Carrefour пришла в Израиль, когда у нас были с ней доверительные контакты. Но это только начало. Сеть Yeinot Bitan позволит своим магазинам стать частью Carrefour, но мы хотим усилить конкуренцию самостоятельно, а не через другую сеть. Другие розничные сети в Европе и США хотят войти в Израиль, и я не буду упоминать нефть», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Kimberly-Clark объявила о повышении цен на товары гигиены до 10 процентов. Новая волна подорожания коснется средств бытовой химии и гигиены. Производители объявили о подорожании продукции в середине августа на 5,5-9,6 процентов.

Кроме этого, в Израиле упали цены на фрукты и овощи. Центральное бюро статистики опубликовало индекс потребительских цен, за последний месяц самый большой спад пришелся на фрукты и овощи.

Курсор сообщал, что цены на жилье в Израиле продолжают бить новые рекорды. Продолжающийся рост цен на недвижимость по всей стране происходит, несмотря на недавнее замедление продаж и крупномасштабный жилищный проект, субсидируемый государством.

Напомним, что в министерстве финансов и в министерстве сельского хозяйства Израиля приняли решение о том, что нужно отменить пошлины на ввоз в страну свежего мяса.