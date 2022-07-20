Министерство экономики прогнозирует рост израильского экспорта в 2022 году

В среду был опубликован позитивный показатель, свидетельствующий о быстром восстановлении израильской экономики после пандемического кризиса.

В понедельник Центральное статистическое бюро сообщило, что впервые за два года доля работающих израильтян превысила показатели до пандемии.

Сегодня Министерство экономики и промышленности опубликовало весьма оптимистичный прогноз израильского экспорта товаров и услуг на текущий год. Так, основываясь на данных ЦСБ за первый квартал, трафике коммерческих судов в портах и других показателях, эксперты министерства подсчитали, что в 2022 году израильский экспорт увеличится на 15% до 165 миллиардов долларов. Это продолжение еще более высокого роста в 2021 году, когда экспорт вырос на 25% до 143 млрд долларов. В прошлом году такой резкий рост объяснялся низкой базой после катастрофического 2020 года для мировой торговли.

В отчете министерства отмечается рост экспорта услуг (которые включают программное обеспечение). В 2021 году на услуги будет приходиться 52% экспорта.

Охад Коэн, глава отдела экспорта Министерства экономики, считает, что основной причиной роста экспорта является «зрелость», то есть «способность израильских компаний адаптироваться к мировому рынку и предлагать инновационные продукты». Авраамовы соглашения, открывшие для Израиля рынки Ближнего Востока, также сыграли свою роль, хотя пока и в меньшей степени.

Ранее Курсор писал, что шекель восстанавливается, но эксперты предупреждают о рисках. Эксперты предупреждают, что более слабая израильская валюта больше не сможет защитить страну от импортируемой инфляции.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.