Министр внутренних дел Турции утверждает, что израильская пара шпионила за дворцом Эрдогана

По сообщениям турецких СМИ, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что израильская пара, арестованная в Турции за фотографирование резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, занималась «политическим и военным шпионажем», добавив, что теперь решение по этому делу должно быть вынесено судебной системой.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Натали и Морди Окнин, водители автобуса компании «Эгед», проживающие в Модиине, сфотографировали дворец Эрдогана в Camlica Tower, телебашне, которую открыли в начале этого года и является самой высокой в Европе. Официантка услышала, как они говорили об этом, и сообщила о них в полицию.

Сойлу также заявил, что пара сфотографировала и пометила резиденцию, что вынудило силы безопасности вмешаться. CNN Turk сообщила, что в общей сложности по делу арестованы трое подозреваемых.

Турецкие СМИ сообщили, что пара поделилась фотографией, которую они сделали в группе WhatsApp, и записала техническую информацию о башне.

Турецкая полиция рекомендовала депортировать Окнинов и уведомила Израиль о своих планах. Однако прокуратура попросила обвинить пару и находившегося с ними гражданина Турции в шпионаже. В пятницу суд продлил срок их содержания под стражей как минимум на 20 дней, поскольку обвинение готовило дело к судебному разбирательству.

В понедельник Турция санкционировала визит к паре должностных лиц израильского консульства в Стамбуле, поскольку высокопоставленный дипломат министерства иностранных дел отправился в Турцию в понедельник, чтобы обеспечить освобождение израильтян.

Ронен Леви, израильский консул в Стамбуле, посетил Натали, а генеральное консульство Уди Итам посетило Морди во вторник. Дипломаты также встретились с администрацией тюрьмы, чтобы убедиться, что пара получает подходящие условия жизни. Во время визита пара получила одежду и принадлежности.

Инцидент с израильской парой произошел всего через несколько недель после того, как турецкое информационное агентство Sabah заявило, что сеть Моссада из 15 арабов была поймана Национальной разведывательной организацией Турции (MIT).

Ранее Курсор писал, что в Турции израильская пара арестована за фотографию дома Эрдогана. Женщина отправила фотографию в семейную группу WhatsApp с подписью: «Такой милый дом», после чего была арестована вместе со своим мужем.

Кроме этого, израильские консулы посетили арестованную в Турции пару. Стали известны подробности об условиях содержания израильской пары Окнин.

Ранее Курсор сообщал, что Нафтали Беннет пообщался с Натали и Морди Окнин и заявил, что поможет им любой ценой.

Кроме того, мы писали, что адвокат рассказал об арестованных в Турции израильтянах.

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