Минобороны Израиля представило самый защищённый в мире БТР «Эйтан»

Новый БТР впечатляет своей вместительностью, а также рекордной скоростью в 90 км/час, а также БТР наделен высокой маневренностью.

Министерство обороны Израиля представило самый защищённый в мире БТР «Эйтан» израильского производства, созданного на базе технологий танка «Меркава».

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Согласно информации, он вмещает до 12 бойцов, развивает скорость около 90 км/ч, обладает высокой маневренностью на бездорожье и способен участвовать в многодневных боевых операциях.

Курсор писал ранее, что управление инноваций Израиля проведет специальную демонстрацию новой технологии беспилотников. Innovation Authority продемонстрирует новую технологию беспилотных почтовых ящиков, доставляющих ящики в распределительный центр.

Курсор ранее писал, что Израиль представил новый роботизированный боевой автомобиль BLR-2. Автомобиль оснащен платформой типа BLR-2, 30-мм автономной башней, разработанной Управлением танков и БТР, системой активной защиты «Железный кулак» компании Elbit, системой контроля огня и управления полетами, роботизированным автономным комплектом, а также системами оповещения.

Также наш сайт писал, что Израиль представил в Париже новую систему обнаружения огня. Компания IAI представила на выставке в Париже новую систему обнаружения огневых точек на поле боя. Она называется OTHELLO-P. Она оснащена искусственным интеллектом, который обрабатывает данные с новыми, более эффективными электрооптическими и акустическими датчиками SWIR.