Ультраортодоксы готовы сотрудничать с Ганцем — СМИ

Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.

Ранее некоторые депутаты партий «Яадут а-Тора» и ШАС завили, что если Биньямин Нетаниягу не сможет получить большинство в 61 голос на предстоящих выборах в Кнессет, то они намерены предложить создание ротационного правительства «Кахоль-Лаван». Согласно предложению, Бени Ганц первым займет пост премьер-министра.

12-й канал сообщил, что пока что нет ясности, сможет ли Нетаниягу создать альтернативное правительство в этом Кнессете. При этом ультраортодоксы не могут позволить себе еще одну каденцию в оппозиции.

СМИ пишут, если у Нетаниягу не будет большинства в Кнессете, то ультраортодоксы готовы обратиться к Ганцу и предложить ему баллотироваться на пост главы правительства вместе с правым блоком, вероятнее всего, за исключением Итамара Бен-Гвира. Согласно этому плану, Нетаниягу займет пост заместителя премьер-министра — с ротацией или без нее.

12-й канал также сообщает, что Нетаниягу готов пойти на все, чтобы создать альтернативное правительство.

Ранее Курсор писал, что в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.

Напомним, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

Курсор писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Наша редакция сообщала, что Нетаниягу жестко отреагировал на резонансное заявление депутата от Ликуда. В то время, как «Ликуд» пытается создать правительство, член партии Дуди Амсалем заявил, что «нет никаких проблем, чтобы потом к их коалиции присоединилась партия РААМ».