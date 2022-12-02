Минобороны передает в Украину первый бронированный автомобиль скорой помощи

Директор по закупкам Минобороны приступит сегодня (пятница) к передаче пуленепробиваемой машины скорой помощи для использования украинскими спасателями.

Об этом информирует inn.

Это первая из четырех машин скорой помощи, которые минобороны намерен передать в Украину в ближайшие месяцы.

Бронированный автомобиль скорой помощи Mercedes Sprinter находится под защитой израильской компании Palsan Ram.

Бронированные машины скорой помощи являются частью всей выделяемой с начала боевых действий помощи Украине. Она включает тысячи касок, защитных жилетов для спасателей, десятки защитных костюмов для разминирования, системы очистки и фильтрации воды.

На прошлой неделе президент Ицхак Герцог и президент Украины Владимир Зеленский обсудили, что общественность в Израиле заботится о спокойствии украинского народа и пытается облегчить его гуманитарные проблемы.

Президент Зеленский приветствовал завершение выборов в Израиле и выразил надежду на сотрудничество с правительством, которое будет сформировано. ПрезидентГерцог подчеркнул желание продолжить диалог с Украиной по различным гуманитарным вопросам, особенно в отношении предстоящей зимы, диалог начнется сразу после формирования правительства.

Также мы информировали, что на следующей неделе в Киеве временно откроется посольство Израиля. С мая 2022 года его периодически открывали на две недели.

Кроме того, наш сайт писал, что главный раввин Украины заявил, что Израиль должен поддерживать Украину оборонительным оружием.

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