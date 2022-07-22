Минобороны вводит реформы для предотвращения самоубийств среди ветеранов ЦАХАЛа

Отдел реабилитации Министерства обороны начал внедрение рекомендаций Комитета по предотвращению насилия и самоубийств среди ветеранов-инвалидов ЦАХАЛа.
Глава Министерства обороны Амир Эшель одобрил разработанные рекомендации и поручил выполнить их в ближайшие несколько месяцев.
«Суицидальные и насильственные тенденции — это крайность, которая выражает сложную ситуацию из-за многих факторов», — сказал Йоси Леви Бельц.
Он добавил: «Эти явления представляют собой сложную и комплексную проблему, и, конечно, не существует решения или рекомендации, которая могла бы изменить ситуацию немедленно».
Основные пункты рекомендаций:
- Внедрение Отделением реабилитации специальных методов лечения для предотвращения самоубийств.
- Создание системы быстрого реагирования.
- Разработка четких правил поведения в случае суицидальных и насильственных инцидентов.
- Улучшение обслуживания, скорости откликов на горячей линии и сокращение бюрократии.
- Обучение персонала действиям во время инцидента.
Бельц заявил: «Выполнение рекомендаций приведет к снижению числа случаев насилия и самоубийств в средне- и долгосрочной перспективе среди ветеранов ЦАХАЛа».
«Курсор» информировал, что Минобороны начало строительство бомбоубежищ у границы с Ливаном.
Также редакция писала, что ЦАХАЛ начал укреплять обороны на границе с Иудеей и Самарией. Инженерные батальоны ЦАХАЛа сейчас работают над тем, чтобы вырыть глубокую траншеи на десятки километров, которая предотвратит проход людей и транспортных средств