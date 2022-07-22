Минобороны вводит реформы для предотвращения самоубийств среди ветеранов ЦАХАЛа

Комитет по предотвращению самоубийств среди бывших солдат ЦАХАЛа разработал комплекс мер, которые помогут ветеранам социально адаптироваться и не остаться наедине со своими проблемами.

Отдел реабилитации Министерства обороны начал внедрение рекомендаций Комитета по предотвращению насилия и самоубийств среди ветеранов-инвалидов ЦАХАЛа.

Глава Министерства обороны Амир Эшель одобрил разработанные рекомендации и поручил выполнить их в ближайшие несколько месяцев.

«Суицидальные и насильственные тенденции — это крайность, которая выражает сложную ситуацию из-за многих факторов», — сказал Йоси Леви Бельц.

Он добавил: «Эти явления представляют собой сложную и комплексную проблему, и, конечно, не существует решения или рекомендации, которая могла бы изменить ситуацию немедленно».

Основные пункты рекомендаций:

Внедрение Отделением реабилитации специальных методов лечения для предотвращения самоубийств. Создание системы быстрого реагирования. Разработка четких правил поведения в случае суицидальных и насильственных инцидентов. Улучшение обслуживания, скорости откликов на горячей линии и сокращение бюрократии. Обучение персонала действиям во время инцидента.

Бельц заявил: «Выполнение рекомендаций приведет к снижению числа случаев насилия и самоубийств в средне- и долгосрочной перспективе среди ветеранов ЦАХАЛа».

«Курсор» информировал, что Минобороны начало строительство бомбоубежищ у границы с Ливаном.

Также редакция писала, что ЦАХАЛ начал укреплять обороны на границе с Иудеей и Самарией. Инженерные батальоны ЦАХАЛа сейчас работают над тем, чтобы вырыть глубокую траншеи на десятки километров, которая предотвратит проход людей и транспортных средств