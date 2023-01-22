Минпрос обратился к израильтянам за помощью в вопросе образования

Министр образования Йоав Киш, министр в Минпросе Хаим Битон и гендиректор Минпроса Асаф Цалаль обратились к общественности с целью узнать ее мнение по поводу аттестации по гуманитарным предметам на «багрут».

В продолжение решения министра образования депутата Кнессета Йоава Киша об отмене «реформы МАХАР», касающейся экзаменов на аттестат зрелости по обязательным гуманитарным предметам, министерство образования открыло платформу для онлайн-консультаций с директорами старших школ, учителями гуманитарных наук, родителями и учениками, чтобы сформировать оптимальную систему аттестации по гуманитарным предметам.

Наряду с онлайн-консультацией ведомство также проведет консультации с организациями, участвующими в образовательной деятельности.

Ниже приведена ссылка на платформу министерства образования, на которой можно оставить свое мнение по поводу аттестации по гуманитарным предметам: https://shituf.education.gov.il/#/homepage. Консультации продлятся еще несколько дней.

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Еще напомним, что Йоав Киш озвучил главную задачу Минобразования.