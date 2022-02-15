Минсельхоз запретит содержание цыплят в клетках

Минсельхоз Израиля в понедельник объявил о новых правилах использования клеток для кур в яичной промышленности.

Минсельхоз Израиля заявил о новации, которую называют революцией в индустрии кур-несушек. В правилах указано, что отныне каждый новый курятник должен быть без клеток, а с июня 2029 года любое использование клеточных курятников в стране будет запрещено.

Об этом пишет Xinhua.

Запрет является частью правительственной реформы в израильской яичной промышленности, направленной на соблюдение стандартов, которые наилучшим образом обеспечивают благополучие кур-несушек, пояснили в Министерстве сельского хозяйства и аграрного развития Израиля.

Это включает в себя улучшение санитарных и ветеринарных условий, необходимых для поддержания здоровья населения и цыплят.

Сегодня около 93 процентов курятников в Израиле представляют собой клетки различного типа.

По данным министерства, большинство этих курятников устарели и переполнены, что препятствует как биологической безопасности, так и благополучию кур.

Новые правила также устанавливают минимальную жилую площадь 600-750 квадратных сантиметров в существующих и новых курятниках, обязательное лечение больных или травмированных кур, а также устанавливают передовые технологические требования к вентиляции, кондиционированию воздуха, освещению и прочему.

Они также запрещают принудительную линьку, то есть преднамеренное голодание кур-несушек, чтобы создать для них дополнительный цикл яйцекладки.

В течение года в Израиле также будет запрещена деклювация кур-несушек после выхода из инкубатория.

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