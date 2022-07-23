Минздрав: Израиль увеличит количество закупаемых вакцин против оспы обезьян

20:48, Сегодня
Новости Израиля, Здоровье и медицина
обезьянья оспа фото
Фото: Depositphotos.com

Ницан Горовиц сообщил об усилении мер противодействия распространению обезьяньей оспы, в частности об увеличении поставок вакцин и организации лабораторий для тестирования.

После объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за распространения обезьяньей оспы, Израиль намерен предпринять все необходимые меры для защиты своих граждан.

Об этом в субботу вечером заявил министр здравоохранения Ницан Горовиц в Twitter.

В ответ на информацию ВОЗ, Минздрав сообщил об увеличении согласованной ранее поставки в 2 тысячи доз вакцины от оспы Bavarian Nordic. Объемы новой партии не уточняются.

Горовиц написал: «Я говорил с [генеральным директором компании Bavarian Nordic Полом Чаплином], который выполнил мою просьбу увеличить количество доз вакцины, которые должны прибыть в Израиль на этой неделе».

«Мы предпринимаем все [необходимые] шаги: Мы закупаем вакцины, обмениваемся информацией для предотвращения инфекции, создаем лаборатории для тестирования», — добавил Горовиц.

«Курсор» ранее информировал о решении ВОЗ: оспа обезьян является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Ранее наш сайт писал, что ученые заявили, что оспа обезьян мутирует очень быстро.

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Автор материала:
Орли Шендт
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