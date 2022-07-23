Минздрав: Израиль увеличит количество закупаемых вакцин против оспы обезьян

Ницан Горовиц сообщил об усилении мер противодействия распространению обезьяньей оспы, в частности об увеличении поставок вакцин и организации лабораторий для тестирования.

После объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за распространения обезьяньей оспы, Израиль намерен предпринять все необходимые меры для защиты своих граждан.

Об этом в субботу вечером заявил министр здравоохранения Ницан Горовиц в Twitter.

В ответ на информацию ВОЗ, Минздрав сообщил об увеличении согласованной ранее поставки в 2 тысячи доз вакцины от оспы Bavarian Nordic. Объемы новой партии не уточняются.

Горовиц написал: «Я говорил с [генеральным директором компании Bavarian Nordic Полом Чаплином], который выполнил мою просьбу увеличить количество доз вакцины, которые должны прибыть в Израиль на этой неделе».

אבעבועות הקוף — אנחנו נוקטים בכל הצעדים: רכש חיסונים, הסברה למניעת הדבקה, פריסת מעבדות לבדיקות, הנחיות לקופות החולים וכמובן טיפול למי שזקוק. שוחחתי עם מנכ״ל חברת החיסונים (שבמחסור גדול בעולם), והוא נענה לבקשתי להגדיל משמעותית את מספר המנות שיגיעו לישראל כבר השבוע. רק בריאות. — Nitzan Horowitz ניצן הורוביץ (@NitzanHorowitz) July 23, 2022

«Мы предпринимаем все [необходимые] шаги: Мы закупаем вакцины, обмениваемся информацией для предотвращения инфекции, создаем лаборатории для тестирования», — добавил Горовиц.

«Курсор» ранее информировал о решении ВОЗ: оспа обезьян является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Ранее наш сайт писал, что ученые заявили, что оспа обезьян мутирует очень быстро.