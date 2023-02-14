Минздрав Израиля отменяет последние эпидемиологические ограничения

Министерство здравоохранения Израиля объявило, что с 16 февраля отменяет последние эпидемиологические ограничения в стране, в частности гражданам необязательно надевать маски в медицинских учреждениях и домах престарелых.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также с этой даты посетителям не нужно предъявлять тест на коронавирус на входе в учреждения для престарелых. А с 15 мая отменяется пятидневный карантин для больных коронавирусной инфекцией. Им больше не нужно будет самоизолироваться.

В то же время, минздрав рекомендует гражданам, входящим в «группу риска», в том числе людям 65 лет и старше, носить маски в закрытых помещениях, чтобы защитить себя.

«Курсор» писал ранее, что депутаты Кнессета приняли решение о продлении статуса «особое положение» в здравоохранении Израиля из-за пандемии коронавируса. Принятый закон не повлечет за собой негативных последствий для экономики. В отличие от предыдущего, он не предусматривает права органам власти и медикам устанавливать ограничения на проведение мероприятий, закрывать предприятия и учреждения.

Еще мы писали, что коронавирусная инфекция продолжает распространяться в разных странах, Израиль не стал исключением. Несмотря на то, что в последние месяцы число выявленных зараженных последовательно снижается, в медицинских учреждениях продолжает оставаться 323 человека.

Напомним, что недавно выявленный штамм COVID, вероятно, распространится на Израиль. Такое мнение высказал доктор Надав Сорек, руководитель лаборатории микробиологии в медицинском центре «Ассута» в Ашдоде. Он считает, что появление в нашей стране варианта COVID XBB.1.5, получившего название «Кракен», является лишь вопросом времени.