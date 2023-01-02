В Израиле может распространиться новый вариант COVID «Kraken»

Высокопоставленный чиновник израильского здравоохранения говорит, что появление в Израиле варианта коронавируса XBB.1.5 «Kraken» — это только вопрос времени.

Недавно выявленный штамм COVID, вероятно, распространится на Израиль. Такое мнение высказал доктор Надав Сорек, руководитель лаборатории микробиологии в медицинском центре «Ассута» в Ашдоде.

Об этом сообщает INN.

По словам врача, распространение в Израиле варианта COVID XBB.1.5, получившего название «Кракен», является лишь вопросом времени.

«Вопрос не в том, если ли, а в том, когда. Этот новый вариант, который есть в США — XBB — придет в Израиль. То, что происходит в Китае и начинает происходить сейчас в США, — это, по сути, новый подвариант Омикрона. Это вариант, который, с одной стороны, очень быстро распространяется, но, с другой стороны, вызывает менее серьезные заболевания, чем штаммы Альфа и Дельта», — сказал Сорек.

«Итак, у нас есть вариант, который с одной стороны менее опасен, но более заразен. И он также постоянно создает новые варианты — один за другим. То, что вы заболели несколько месяцев назад, не означает, что вы защищены от нового варианта. Вот почему мы наблюдаем очень интенсивные волны инфекции каждые несколько месяцев», — добавил он.

Сорек прогнозирует, что Израиль столкнется с новой волной инфекций.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), подвариант XBB.1.5 в настоящее время является доминирующим штаммом в США, составляя 40,5% подтвержденных случаев в США за неделю, закончившуюся 31 декабря. На северо-востоке на XBB.1.5 приходится около 75% всех подтвержденных случаев.

Впервые о XBB.1.5 сообщили в Азии, что привело к всплеску заболеваемости в Китае. Хотя так называемый подвариант «Kraken» кажется более заразным, чем предыдущие штаммы, включая предыдущий подвариант Омикрон.

«На данный момент нет никаких предположений, что XBB.1.5 является более серьезным заболеванием», — заявила директор отдела коронавируса и других респираторных вирусов CDC доктор Барбара Махон.

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