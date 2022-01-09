Минздрав: количество детей, зараженных вирусом COVID-19, резко увеличилось

По состоянию на конец 2021 года (31 декабря) число госпитализированных детей составляло всего 13.
За десять дней эта цифра более чем удвоилась.
В связи с увеличением количества рожениц с коронавирусом больница «Ихилов» планирует открыть для таких женщин специальное отделение.
Повышение количества инфицированных детей вполне объясняется общей вспышкой вируса COVID-19, вызванной новым штаммом Омикрон.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые из США подтвердили, что вакцина от COVID безопасна для детей.
Огромное исследование, в котором приняли участие более 8,7 миллионов детей в Соединенных Штатах, показывает, что прививка от коронавируса для детей в возрасте пяти лет и старше практически безвредна.
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