Минздрав: количество детей, зараженных вирусом COVID-19, резко увеличилось

По данным минздрава на 9 января, в больницах Израиля с коронавирусом госпитализирован 31 ребенок, в том числе 11 новорожденных.

По состоянию на конец 2021 года (31 декабря) число госпитализированных детей составляло всего 13.

За десять дней эта цифра более чем удвоилась.

В связи с увеличением количества рожениц с коронавирусом больница «Ихилов» планирует открыть для таких женщин специальное отделение.

Повышение количества инфицированных детей вполне объясняется общей вспышкой вируса COVID-19, вызванной новым штаммом Омикрон.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые из США подтвердили, что вакцина от COVID безопасна для детей.

Огромное исследование, в котором приняли участие более 8,7 миллионов детей в Соединенных Штатах, показывает, что прививка от коронавируса для детей в возрасте пяти лет и старше практически безвредна.

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