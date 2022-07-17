Минздрав обнаружил экстази в составе таблеток для похудения

Средство для похудения Zero Fat не рекомендуется Минздравом к употреблению. В его составе обнаружены наркотические вещества, приводящие к депрессии и потере памяти.

В результате проведенных Минздравом лабораторных тестов, в таблетках для похудения Zero Fat было обнаружено высокое содержание экстези. Экстази относят к наркотическим веществам с психоделическим действием.

Об этом проинформировал Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Zero Fat продается нелегально. Производители позиционируют средство как пищевую добавку растительного происхождения.

Результатом употребления экстази становится склонность к депрессии, тревожность, серьезные нарушения сна и кратковременной памяти.

Минздрав призвал население приобретать лекарства, в том числе таблетки для похудения, только в аптеках и воздержаться от покупки таблеток через непризнанные и неконтролируемые социальные сети и сайты.

«Курсор» ранее информировал, что в Минздраве предупредили, что мед и добавки Lifemel могут навредить онкобольным. Израильтян предупредили, что использование меда и пищевых добавок компании Lifemel могут навредить состоянию онкобольных людей.

Также мы сообщали, что израильтяне, возможно, смогут в будущем производить «запасные» части тела, ткани и клетки. Ученые Еврейского университета нашли самую примитивную схему создания клеток эмбриона.

Ранее Курсор писал, что в США будут применять израильскую технологию для диагностики болезни почек. Еще один продукт израильской компании Healthy.io начнут применять в США для раннего выявления ухудшения работы почек.