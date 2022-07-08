Минздрав назвал водоемы, в которых нельзя купаться из-за опасной болезни

8 июля минздрав Израиля сообщил, что два человека заразились лептоспирозом. Как оказалось, один из больных посещал пляж Нахаль Закай, а второй в национальном парке Сахне. С 2022 года в Израиле было зарегистрировано все три случая заболевания лептоспирозом.
Отметим, что лептоспироз – это бактериальная болезнь, симптомы которой похожи на грипп или коронавирус. Особо запущенный случай может вызвать почечную недостаточность, менингит или поражение печени.
Бактерия может жить в зараженной воде или почве месяцами. Она попадает туда вместе с мочой животных.
Повышенное бактериологическое загрязнение было выявлено в следующих водоемах:
- Снир (Хацбани): от гидроэлектростанции (Ган ха-Цафон) до слияния с Иорданом;
- Иордан;
- Джелабун (Гильбон);
- Йехудия;
- ручей Закай;
- бассейн Мешушим;
- ручей Эль Аль;
- ручей Цальмон – бассейн Харув и мельница.
Ранее наш сайт писал, что в минздраве заявили об успешной вакцинации от полиомиелита.
Кроме того, редакция нашего портала сообщала, что в минздраве Израиля выяснили, кто сильнее подвержен риску инсульта.
Еще Курсор писал, что минздрав отчитался о результате проверки отеля в Эйлате, где отравились гости.