Минздрав назвал водоемы, в которых нельзя купаться из-за опасной болезни

16:25, Сегодня
Новости Израиля, Общество, Zahav
река горы фото
Фото: pixabay.com

В отличие от гриппа или коронавируса, лептоспироз не передается воздушно-капельным путем. Заражение происходит только при контакте с выделениями, особенно с мочой.

8 июля минздрав Израиля сообщил, что два человека заразились лептоспирозом. Как оказалось, один из больных посещал пляж Нахаль Закай, а второй в национальном парке Сахне. С 2022 года в Израиле было зарегистрировано все три случая заболевания лептоспирозом.

Отметим, что лептоспироз – это бактериальная болезнь, симптомы которой похожи на грипп или коронавирус. Особо запущенный случай может вызвать почечную недостаточность, менингит или поражение печени.

Бактерия может жить в зараженной воде или почве месяцами. Она попадает туда вместе с мочой животных.

Повышенное бактериологическое загрязнение было выявлено в следующих водоемах:

  • Снир (Хацбани): от гидроэлектростанции (Ган ха-Цафон) до слияния с Иорданом;
  • Иордан;
  • Джелабун (Гильбон);
  • Йехудия;
  • ручей Закай;
  • бассейн Мешушим;
  • ручей Эль Аль;
  • ручей Цальмон – бассейн Харув и мельница.

Ранее наш сайт писал, что в минздраве заявили об успешной вакцинации от полиомиелита.

Кроме того, редакция нашего портала сообщала, что в минздраве Израиля выяснили, кто сильнее подвержен риску инсульта.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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