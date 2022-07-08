Минздрав назвал водоемы, в которых нельзя купаться из-за опасной болезни

В отличие от гриппа или коронавируса, лептоспироз не передается воздушно-капельным путем. Заражение происходит только при контакте с выделениями, особенно с мочой.

8 июля минздрав Израиля сообщил, что два человека заразились лептоспирозом. Как оказалось, один из больных посещал пляж Нахаль Закай, а второй в национальном парке Сахне. С 2022 года в Израиле было зарегистрировано все три случая заболевания лептоспирозом.

Отметим, что лептоспироз – это бактериальная болезнь, симптомы которой похожи на грипп или коронавирус. Особо запущенный случай может вызвать почечную недостаточность, менингит или поражение печени.

Бактерия может жить в зараженной воде или почве месяцами. Она попадает туда вместе с мочой животных.

Повышенное бактериологическое загрязнение было выявлено в следующих водоемах:

Снир (Хацбани): от гидроэлектростанции (Ган ха-Цафон) до слияния с Иорданом;

Иордан;

Джелабун (Гильбон);

Йехудия;

ручей Закай;

бассейн Мешушим;

ручей Эль Аль;

ручей Цальмон – бассейн Харув и мельница.

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