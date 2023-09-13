Минздрав призвал не купаться на ряде пляжей

Это может быть очень опасно.

Минздрав призвал не купаться на всех пляжах от Ришон ле-Циона до Нетании.

«Из-за сильных дождей в этом районе, сточные воды потекли в море. Мы предостерегаем общественность от купания на этих пляжах до тех пор, пока дождь не прекратится и результаты морской воды не станут нормальными», – сказано в заявлении.

Ранее мы писали, что сильный дождь и наводнение привели к тому, что сегодня, 13 сентября, для движения закрыли израильское шоссе 90. Движение на этом участке от перекрестка Неве Зоар до заводов Мертвого моря полностью перекрыли.

На месте событий находятся полицейские для регулирования транспортного потока. Сейчас автомобильное движение автомобилей все больше осложняется.

Сильные дожди сегодняшним утром стали причиной образования на городских улицах провалов и ям. Одну из них, глубиной чуть более полуметра, заметили на улице Элиэзер Хофейн в Холоне.

Правоохранители установили специальные знаки для обозначения опасного места, а также направляют водителей объезжать это место. Вторую яму заметили на улице Шират-Геулим в Герцлии. Там тоже работает полиция.

Также "Курсор" сообщал, что Ikea призвала клиентов, у которых есть определенный товар, вернуть его в магазины.