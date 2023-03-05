Минздрав рекомендует воздержаться от активного отдыха на природе: в чем причина

В Минприроды и Минздраве предупредили о загрязнении воздуха, которое ожидается сегодня в воскресенье со второй половины дня.

Об этом сообщает портал Walla.

Учитывая это, они посоветовали уязвимым группам населения — включая сердечно-сосудистых, легочных больных, пожилых людей, детей и беременных женщин — избегать интенсивных физических нагрузок на улице. По данным министерств, причиной высокого загрязнения воздуха являются сильные юго-западные ветры, которые вызывают песчаные бури и переносят пыль из Синайского направления.

Как сообщал Курсор, Минприроды и Минздраве сообщили об аномальных результатах, полученных после отбора проб воды из некоторых водоемов и речных бассейнов на севере страны. Данное тестирование было проведено с целью изучить уровень их загрязненности.

Учитывая негативные показатели, министерства считают нужным проинформировать всех, кто путешествует по указанному региону, а также региональные и местные советы о том, что в воду — реки, озера, ручьи, водоемы — лучше не входить, поскольку это может быть опасным для жизни.

К примеру, анализы на бактерии в пробах от 18 декабря 2022 года, взятых в нескольких ручьях на севере выявили показатели, превышающее норматив, установленный в рекомендациях минздрава (400 фекальных кишечных палочек в 100 мл), а также свидетельствующее о наличии высокой загрязненности.

Министерства здравоохранения и охраны окружающей среды продолжают отбор проб и мониторинг и будут обновлять информацию по мере необходимости.

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