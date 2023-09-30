Минздрав сделал важное предупреждение для жителей кибуца Кадима-Цоран

Национальному поставщику воды Израиля было поручено немедленно провести дополнительные испытания качества воды и принять необходимые меры для устра...

Министерство здравоохранения объявило в субботу, 30 октября, о необходимости жителям кибуца Кадима-Цоран кипятить воду перед употреблением, приготовлением пищи, чисткой зубов и приготовлением лекарств из-за аномального качества воды.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что воду по-прежнему можно использовать для мытья и санитарных целей.

Национальному поставщику воды Израиля было поручено немедленно провести дополнительные испытания качества воды и принять необходимые меры для устранения проблемы.

Напомним, министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды вечером во вторник, 19 сентября, предупредили об опасности купания в некоторых водоемах на севере страны. Причиной такого решения стали аномальные результаты, выявленные при отборе проб воды.

Среди водоемов, в которых на данный момент купание запрещено, - Шенир, Баниас и Мешушим.

Как сообщал Курсор, в начале августа Минздрав предупредил о том, что купание в некоторых ручьях на севере страны может быть опасным. Об этом стало известно после анализа проб воды в нескольких притоках рек Хацбани и Иордан.

Экспертиза была проведена специалистами министерства здравоохранения и министерства экологии.

«На данный момент министерство экологии не обнаружило источника загрязнения воды», — говорилось в сообщении.

Курсор писал ранее, что отчет Исследовательского центра Кнессета показывает, что в 2020 году 32 человека утонули на израильских пляжах, в 2021 году — 29 человек, а по состоянию на июль 2022 года — только восемь человек.

Еще мы писали, что в сети показали, как выглядят водоемы Израиля после дождя.