Минздрав сообщил важную информацию для туристов, которые скоро возвращаются в Израиль

13:45, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

Министерство здравоохранения выпустило заявление для израильтян, которые вскоре вернутся домой.

Министерство здравоохранения сообщает, что в связи с инфраструктурными работами, которые будут проводиться на сайте минздрава сегодня, (среда, 28.09.22), с 19:00 до 21:00 (по израильскому времени), возможны перебои с доступом к декларации въезжающего пассажира. В связи с этим возможно, что декларация будет недоступна.

Минздрав рекомендует пассажирам заполнить бланк декларации заблаговременно, а не ждать до последнего момента.

Ранее Курсор писал, что эпидемия холеры в Сирии продолжает охватывать все большее количество людей. Поначалу речь шла об отдельных очагах, но теперь это страшное заболевание распространяется по всей стране.

Напомним также, что 20 сентября, министерство здравоохранения объявило о решение создать комиссию, которая займется расследованием обстоятельств инцидента, произошедшего в клинике «Асута» в Ришон Ле-Ционе.

 

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