Не жарой единой: минздрав выступил с важным предупреждением к жителям центра страны

В правительстве дали ряд важных рекомендаций.

Министерство охраны окружающей среды и министерство здравоохранения предупреждают, что сегодня во вторник в утренние часы ожидается высокое загрязнение воздуха в центральном округе страны (включая Шарон) и к югу от Негева и Аравы, в остальных округах — от умеренного до высокого.

Причиной высокой загрязненности воздуха является перенос пыли из Северной Африки в наш регион.

В ночные часы прогнозируется улучшение качества воздуха.

В связи с этим министерство охраны окружающей среды в сотрудничестве с министерством здравоохранения рекомендует людям с чувствительным здоровьем, в том числе пациентам с заболеваниями сердца, легких, пожилым людям, детям и беременным женщинам, избегать тяжелых физических нагрузок на открытом воздухе. Для населения в целом рекомендуется уменьшить интенсивную физическую активность на открытом воздухе.

Министерство охраны окружающей среды и министерство здравоохранения будут информировать общественность по мере необходимости в соответствии с прогнозными данными и данными со станций мониторинга по всей стране.

Можно следить за ситуацией в приложении министерства охраны окружающей среды «Авир бесвива» или на сайте: https://www.svivaaqm.net/

Курсор ранек писал, что ученые предупредили об экологическом коллапсе, который может наступить в наши дни.