Минздрав выявил в одной из больниц в Цфате загрязнение воды

В ведомстве подчеркнули, что угрозы для здоровья пациентов нет.

Представители министерства здравоохранения Израиля провели в медицинском учреждении «Зив» в Цфате проверку воды и в пяти местах взятия проб выявили загрязнения.

После полученных результатов в больницу была отправлена проверка и начато расследование. Но в ходе его не было обнаружено источника загрязнения, и также не установлено, что имели место нарушения при эксплуатации или техническом обслуживании системы водоснабжения.

Минздрав взял дополнительные пробы и отправил на исследование, а также поручил больнице принять меры предосторожности, в частности провести усиленную промывку водопроводной системы. До получения результатов администрация больницы прекратила использование душевых в некоторых палатах и отказалась от использования кулеров для воды.

В «Зиве» продолжают принимать пациентов, так как в ведомстве подчеркнули, что опасности для их здоровья нет.

«Курсор» писал ранее, что в Раанане зафиксирована вспышка пищевого отравления в учреждении Дрор. Санитарные нарушения в работе заведения привели к появлению признаков массового отравления у 36 человек. Минздравом проводятся проверки.

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