Мири Регев приняла первое решение на посту министра транспорта

Распоряжение не касалось ни строительства метро, ни проблемы пробок.

Новый министр транспорта Мири Регев объявила 1 января о своем первом решении на этом посту. Она распорядилась немедленно заменить «фирменный» цвет министерства с фиолетового обратно на бело-голубой.

Об этом пишет портал Walla.

Отмечается, что hечь идет о цвете, в котором выполнены логотипы, визуальная реклама, материалы для кампаний министерства и т.д.

Фиолетовый стал «официальным» цветом минтранса при Мерав Михаэли. Лидер «Аводы» также использовала его во внутрипартийной кампании, борясь за пост председателя партии. Возглавив «Аводу», Михаэли использовала этот цвет в рекламе и предвыборных кампаниях партии, а затем он «перекочевал» за ней в минтранс, когда Михаэли возглавила ведомство.

Мири Регев также отказалась от официальной церемонии передачи полномочий от Мерав Михаэли – они лишь провели рабочую встречу для передачи дел.

«После того, как Мири Регев наиграется с заметной цветов, мы надеемся, она освободится для продвижения закона о метро. Это стратегический вопрос, касающийся блага пассажиров общественного транспорта», — заявили в партии «Авода».

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 1 января, в министерстве национальной безопасности состоялась смена министра — Итамар Бен-Гвир возглавил ведомство вместо Омера Бар-Лева.

Также Курсор писал о том, что председатель партии «Религиозный сионизм» и назначенный министром финансов Бецалель Смотрич говорит, что его партия стремится расширить личную свободу, привести экономику и судебную систему в большее соответствие с США.

Ранее Курсор информировал о том, что Религиозно-сионистская партия подписала окончательное коалиционное соглашение с «Ликудом». Соглашение было подписано за день до того, как назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен был представить свою коалицию в Кнессет, а вскоре после этого новое правительство будет приведено к присяге.

Кроме того, наша редакция сообщала, что министр туризма Хаим Кац является самым великовозрастный министром в новом правительстве Биньямина Нетаниягу. Ему 75 лет. Средний возраст министров 37-го правительства — 53 года. Самый молодой министр — Ицхак Вассерлауф («Оцма-Иегудит») — министр по развитию Негева и Галилеи. Ему 30 лет. Он же — самый молодой депутат кнессета 25-го созыва.