Многие израильтяне отправляются в Турцию, несмотря на предупреждение

Десятки израильтян выстроились в очередь в аэропорту для того, чтобы отправиться в Стамбул — некоторые граждане заявляют, что в Израиле так же опасно, как и в Турции.

Несмотря на предупреждение израильтянам покинуть Стамбул и отменить любые планы поехать туда, а также избегать Турции в целом, многие по-прежнему выстраиваются в очередь, чтобы полететь туда.

Репортер Армейского радио показал длинную очередь людей, ожидающих регистрации на рейс в Стамбул, хотя некоторые, возможно, пересаживаются там. По словам израильских властей, для израильтян все еще безопасна пересадка в Стамбуле, если они остаются в аэропорту.

התור לטורקיה — על אף אזהרת המסע!

נוסעת: «אני לא חוששת,יהיה כיף. גם בארץ יכול להיות פיגוע» pic.twitter.com/gAyV5Vr3vB — עינב קרנר (@einavkerner) June 13, 2022

«В Израиле тоже опасно», — сказал один из путешественников 12 каналу новостей.

Министр туризма Йоэль Развозов попросил авиакомпании вернуть деньги израильтянам, которые прислушались к предупреждению, тем, кто отменяет рейсы.

Предупреждение появилось после того, как власти Турции выявили подозрительную активность актеров, которые, как оказалось, планировали нападения на израильтян, и передали информацию своим израильским коллегам об опасности для граждан Израиля.

Курсор ранее писал, что Израиль повысил уровень опасности Стамбула до самого высокого уровня. Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.