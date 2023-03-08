«Мое правительство укрепило экономику»: Беннет отреагировал на отчет Moody’s

Беннет написал, что «мы унаследовали израильскую экономику настолько сильную, что потребуются экстраординарные усилия, чтобы разрушить ее».

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет отреагировал на предупреждение рейтингового агентства Moody’s, которое утверждает, что правовая реформа может привести к понижению прогноза рейтинга Израиля.

«Отчет Moody’s подтверждает то, что мы уже знали: правительство, которое я возглавлял вместе с моими партнерами Либерманом и Лапидом и другими партиями, укрепило экономику Израиля, сократило дефицит быстрее, чем ожидалось, и провело важные экономические реформы», — написал он.

Он добавил: «Мы завещали господину Нетаниягу и Смотричу сильную, растущую и здоровую экономику. Мы унаследовали израильскую экономику настолько сильную, что потребуются экстраординарные усилия, чтобы разрушить ее. Я призываю Нетаниягу и Смотрича принять все меры, чтобы не разрушить экономику».

Ранее Курсор писал, что в Moody’s предупредили Израиль о последствиях судебной реформы.

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Напомним, что Либерман гневно обратился к Нетаниягу.