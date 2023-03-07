«Опасность уже ощущают все»: Беннет отреагировал на предложенный президентом план судебной реформы

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал план президента по судебным реформам, опубликованный сегодня утром в СМИ. «Новое направление плана президента выглядит сбалансированным и хорошим, и его следует принять», — написал Беннет.

«Когда я ранее в третий раз говорил об опасности разрушения Храма изнутри, нашлись те, кто подумал, что я преувеличиваю. Сегодня опасность уже ощущают все. Поэтому уместно, чтобы обе стороны проявили лидерство, поняли что они должны пойти на компромисс и принять план, чтобы избежать гражданской войны. В книге Есфирь, как и сегодня, наши враги пытались воспользоваться внутренним разделением в нашем народе, чтобы причинить нам вред, так что сегодня мы этого не допустим».

Президент Ицхак Герцог заявил в понедельник, что Израиль «ближе, чем когда-либо», к достижению компромисса по крайне спорным судебным реформам правительства, которые «ставят под угрозу» демократию.

Планы по судебной реформе, которые являются ключевым приоритетом нового правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу — самой правой администрации в истории страны — вызвали массовый общественный и международный резонанс и беспокойство со стороны силовых ведомств.

Герцог сказал, что «закулисные» встречи продолжаются, чтобы найти «согласованную основу».

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Курсор также писал, что Либерман публично обратился к Герцогу.

Напомним, что Нетаниягу требует от Левина «проявить гибкость» — СМИ.