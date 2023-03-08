«Подайте в отставку»: Либерман гневно обратился к Нетаниягу

Либерман написал, что «отчет Moody’s — это только начало».

Председатель партии «Исраэль Бейтену», бывший министр финансов, депутат Кнессета Авигдор Либерман отреагировал на предупреждения международной кредитно-рейтинговой компании Moody’s. Он написал гневное заявление в адрес коалиции:

«Нетаниягу и ультраортодоксальные бизнесмены просто разрушают экономику, они озабочены только собой и своими интересами и отбрасывают Израиль на годы назад.

С момента создания нынешнего правительства мы наблюдаем тревожный рост цен и потерю десятков тысяч шекелей на семью в пенсионных сбережениях, фондах обучения и резервных фондах. Происходит резкое сокращение экспорта и резкое сокращение иностранных инвестиций в Государстве Израиль. К сожалению, отчет Moody’s — это только начало».

Отметим, что сегодня Moody’s заявили, что в ближайшем будущем экономике Израиля ничего не грозит, однако, если предложенные реформы в судебной системе будут реализованы в полном объеме, это может привести к существенному ослаблению системы правосудия и отрицательно сказаться на кредитном рейтинге.

Либерман заключил: «Политика правительства ведет Государство Израиль к одному из самых тяжелых экономических кризисов за всю историю. Мистер Биньямин Нетаниягу, пока не поздно, возьмите на себя ответственность и подайте в отставку».

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Еще Курсор писал, что Либерман впервые появился на демонстрации против судебной реформы.

Напомним, что Либерман публично обратился к Герцогу.