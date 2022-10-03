Мохаммед Штайе: Британия может перенести палестинское посольство в Иерусалим

По словам премьер-министра ПА, любое изменение статус-кво в Иерусалиме подорвет решение о создании двух государств и будет рассматриваться как «молчаливое признание присоединения города к Израилю».

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе выразил озабоченность по поводу решения Великобритании проверить местоположение для своего посольства в Израиле. Он опасается, что британское дипломатическое представительство может быть перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом сообщает портал Детали.

Как известно, в конце сентября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что изучает вопрос о том, оставить ли посольство на его прежнем месте. Ранее в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке она встретилась с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. В ходе встречи обсуждался вопрос переноса британского посольства в Иерусалим.

По словам Штайе, «любое изменение статус-кво в Иерусалиме подорвет решение о создании двух государств и будет рассматриваться как молчаливое признание присоединения города к Израилю, которое будет поощрять государство-оккупант».

Как сообщал Курсор, министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль Хашими приветствовала поддержку премьер-министром Яиром Лапидом решения о создании двух государств.

Также Курсор информировал о том, что члены Раввинского конгресса за мир «Пикуах Нефеш» выразили недоверие к недавнему выступлению Яира Лапида в ООН, в котором он продвигал концепцию «Два государства для двух народов».

Ранее Курсор писал, что ЦИК запретила БАЛАДу участвовать в выборах в Кнессет, но все может измениться. Центральная избирательная комиссия запретила партии БАЛАД принимать в выборах в Кнессет 25-го созыва. 9 членов комитета проголосовали за запрет, а 5 – против.