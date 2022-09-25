ОАЭ приветствуют поддержку Лапидом решения о создании двух государств

В Генасамблее ООН министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль Хашими приветствовала поддержку премьер-министром Яиром Лапидом решения о создании двух государств.

Эмиратский министр высоко оценил эти слова Лапида.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Мы подчеркиваем здесь нашу твердую позицию, призывающую к созданию независимого палестинского государства на основе границ по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с согласованными международными рекомендациями. Мы приветствуем точку зрения, высказанную премьер-министром Государства Израиль в его заявлении с этой трибуны относительно поддержки видения решения о создании двух государств», – заявила Хашими.

Также министр отметил 2-летнюю годовщину соглашений о нормализации Авраамских соглашений, подписанных Израилем с ОАЭ и Бахрейном, а также добавил, что «было предпринято несколько инициатив по содействию развитию и экономической интеграции и сотрудничеству в нашем регионе».

«Мы стали свидетелями подъема сообщества прогресса на Ближнем Востоке, что укрепит совместное сотрудничество по самым насущным глобальным приоритетам», – добавила Хашими.

Помимо министра ОЭА, заявление Лапида похвалил Байден. Президент США назвал его «смелым» и сказал, что «не может не согласиться» после того, как премьер-министр поддержал палестинскую государственность на Генеральной Ассамблее ООН, но другие отмечают отсутствие фактического движения к цели.

Также «Курсор» сообщал, что лидер АП Абу-Мазен ответил Лапиду с трибуны ООН и заявил, что «Израиль должен немедленно вернуться за стол переговоров».

Помимо этого, мы рассказывали, что Израиль продаст ОАЭ свои системы ПВО.