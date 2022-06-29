Молодежная сборная Израиля по футболу одержала историческую победу: Беннет и Лапид отреагировали

«У нас молодое, прекрасное и вдохновляющее поколение, которое приносит нам радость во всех сферах», — написал премьер.

Мужская сборная Израиля по футболу до 19 лет вышла в свой первый европейский финал, победив Францию ​​​​в полуфинале чемпионата УЕФА среди юношей до 19 лет со счетом 2:1. Матч прошел во вторник на DAC Arena в Дунайска-Стреде, Словакия.

Израильская команда сыграет с Англией в финальном матче в пятницу вечером в Трнаве, Словакия.

Национальная юношеская сборная по футболу уже вошла в историю в субботу вечером, пройдя в полуфинал, что стало самым большим достижением, которое израильская команда когда-либо демонстрировала в соревнованиях.

И премьер-министр Нафтали Беннет, и министр иностранных дел Яир Лапид во вторник поздравили команду сообщениями в Twitter. Беннет сказал, что он «гордится молодежной командой [Израиля], которая вошла в историю и вышла в финал Евро!»

«У нас молодое, прекрасное и вдохновляющее поколение, которое приносит нам радость во всех сферах», — написал премьер.

«Невозможно переоценить значение истории, только что созданной израильской молодежной сборной», — заявил ветеран спортивной газеты «Гаарец» Идо Роковски.

Достижение также означает, что в следующем году команда будет соревноваться в Индонезии на чемпионате мира среди юношей до 20 лет.

Ранее редакция Курсора сообщала, что израильская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Монголии.

Также наш сайт писал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате Европы.