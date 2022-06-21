Моше Гафни выдвинул законопроект о снижении избирательного порога

Более низкий избирательный порог позволил бы другим более мелким партиям пробиться в Кнессет.

Партия Яадут а-Тора предлагает снизить обязательный избирательный порог с 3,25% до всего лишь 2%. Это, вероятно, обеспечит избрание в парламент фракций Дегель а-Тора и Агудат Исраэль, входящих в состав Яадут а-Тора, если они решат отдельно выдвигаться на выборы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Законопроект может намекать на борьбу за власть внутри Яадут а-Тора. Эта фракция на самом деле представляет собой союз двух партий ашкенази-харедим, Дегель а-Тора и Агудат Исраэль. Дегель а-Тора — фракция Моше Гафни. За последние несколько лет влияние Дегель а-Тора возросло по сравнению с Агудат Исраэль.

Парламентский порог Израиля менялся несколько раз за последние 30 лет. До выборов 1992 года в Кнессет 13-го созыва партии нужно было набрать всего 1% голосов, чтобы получить представительство в парламенте. В преддверии этих выборов избирательный барьер был повышен до 1,5%. В мае 2004 г., в течение срока полномочий Кнессета 16-го созыва, избирательный барьер был повышен до 2%, а 11 марта 2014 г. Кнессет 19-го созыва повысил его до 3,25%, что эквивалентно четырем местам в Кнессете, где он находится в настоящее время.

Союз между Дегель а-Тора и Агудат Исраэль был создан перед выборами 1992 года, на которых Яадут а-Тора получил четыре места в Кнессете. В январе 2004 года партия снова разделилась на две фракции после разногласий по поводу того, как присоединиться к коалиции тогдашнего премьер-министра Ариэля Шарона. В преддверии голосования в марте 2006 г. — в попытке предотвратить потерю голосов — Яадут а-Тора снова объединилась.

Партия ультраортодоксов получила восемь мест на выборах в апреле 2019 года — это ее самый сильный политический результат на сегодняшний день. Однако на выборах в марте 2021 года партия получила семь мест.

Опросы в настоящее время предсказывают, что Аядут а-Тора может получить семь или восемь мест в парламенте на следующих выборах, но неясно, как голоса разделятся между Дегель а-Тора и Агудат Исраэль в случае, если каждая фракция будет баллотироваться независимо, или сможет ли каждая фракция выполнить обязательные четыре- требование места для прохождения в Кнессет.

«Гафни «думает, что у него будет больше голосов», если «Дегель а-Тора» будет баллотироваться один», — заявил ультраортодоксальный политолог Ави Гринцвейг.

Появился первый опрос общественности после сообщения о роспуске Кнессета.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти.

Ранее СМИ сообщили, что Нафтали Беннет не посоветовался с Шакед перед тем, как распустить Кнессет.

Еще напомним, что Беннет рассматривает возможность ухода из политики.

Напомним, что подача партийных списков на выборы закроется 8 сентября. До этого проведут праймериз в партиях «Ликуд» и «Авода».